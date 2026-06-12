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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 11:46

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,70% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,52% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,48% pour le Nasdaq .IXIC :

* SPACEX SPCX.O - Les investisseurs suivront vendredi les premiers pas de la société de satellites du milliardaire Elon Musk sur le Nasdaq, à un prix fixé jeudi soir à 135 dollars par action lors de la plus grande introduction en Bourse (IPO) de l'histoire.

Cette opération devrait permettre à SpaceX d'atteindre une capitalisation boursière supérieure à celle de poids lourds de la Bourse de New York tels que JP Morgan JPM.N , Berkshire Hathaway BRKa.N , Meta META.O et Tesla META.O , le constructeur de véhicules électriques également dirigé par Elon Musk.

En attendant, les actions du secteur spatial bondissent en avant-Bourse : INTUITIVE MACHINES LUNR.O gagne 3,6%, PLANET LABELS PL.N progresse de 3,8% et SATELLOGIC SATL.O s'envole de 5,5%

* ADOBE ADBE.O a annoncé jeudi soir le départ de son directeur financier, Dan Durn, ce qui ravive les inquiétudes quant à la stratégie du fabricant de Photoshop pour s'imposer dans un secteur très concurrentiel et devrait peser sur l'action à l'ouverture, malgré la révision à la hausse des perspectives annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfice.

L'action perd 5,2% en avant-Bourse.

* NVIDIA NVDA.O - Le géant américain des puces a indiqué à ses clients chinois que ses nouveaux processeurs Vera, destinés aux centres de données spécialisés dans l'IA, pourraient être disponibles dès le mois d'août et qu'ils pouvaient commencer à passer commande, ont déclaré à Reuters trois sources proches du dossier.

* FORD F.N va rappeler 255.404 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème au niveau de la vanne de purge du filtre à charbon actif, qui pourrait présenter un dysfonctionnement et entraîner un calage du moteur pendant la conduite, a annoncé vendredi l'Agence américaine de la sécurité routière (NHTSA).

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

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PLANET LABS RG-A
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S&P 500 INDEX
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SATELLOGIC RG-A
7,5200 USD NASDAQ +19,75%
SPACEX
135,0000 USD NASDAQ 0,00%
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