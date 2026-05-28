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Les actionnaires sont en pourparlers concernant l'entretien du gisement pétrolier de Kashagan au Kazakhstan, selon le ministre
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 07:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Donne des précisions sur les travaux de maintenance à Karachaganak)

La maintenance du gigantesque gisement pétrolier kazakh de Kashagan n'a pas encore commencé et les actionnaires poursuivent leurs discussions, a déclaré le ministre de l'Énergie, Erlan Akkenzhenov, aux journalistes.

Selon certaines sources, la maintenance du gisement de Kashagan, qui a une capacité d'environ 0,4 million de barils par jour, devrait débuter début juin et pourrait durer plus de 30 jours, ce qui réduirait la production et les exportations globales de pétrole du Kazakhstan.

Erlan Akkenzhenov a également indiqué que des travaux de maintenance sur un autre gisement majeur, Karachaganak, sont prévus cette année, sans toutefois préciser de dates.

Il a précisé que les travaux seraient mineurs et ne devraient pas avoir d'impact significatif sur la production.

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