information fournie par Boursorama avec AFP • 28/05/2026 à 10:19

Immobilier: les prix des logements anciens en hausse de 0,1% sur un an au 1er trimestre

( AFP / WILLIAM WEST )

Les prix de l'immobilier ancien ont progressé de 0,1% au premier trimestre en France par rapport à la même période de l'année dernière, tirés par le marché immobilier parisien, selon l'indice Notaires-Insee de référence publié jeudi.

Les prix ont augmenté de 0,6% pour les appartements, tandis que ceux des maisons ont reculé de 0,2% sur un an.

Par rapport au trimestre précédent allant d'octobre à décembre, les prix des logements anciens ont progressé de 0,2%, une hausse "portée uniquement par les logements d'Ile-de-France, les prix des logements anciens en province étant stables sur le trimestre", relève la publication.

En région parisienne, les prix sont 0,9% plus élevés qu'au dernier trimestre de 2025 et 0,6% au-dessus de ceux observés début 2025.

Ce sont surtout les prix des appartements qui augmentent (+1% sur un an), tandis que ceux des maisons poursuivent leur baisse (-0,4%).

La valeur des appartements grossit surtout en petite couronne (+1,3%) et à Paris (+1%).

Hors Ile-de-France, les prix sont stables sur un an.

Le nombre de transactions enregistrées au cours des douze derniers mois "se stabilise, il était en augmentation depuis octobre 2024, après une baisse continue depuis la fin avril 2022", indique l'Insee.

Entre avril 2025 et fin mars 2026, 952.000 ventes ont été réalisées selon l'estimation de l'Insee-Notaires, autant que fin décembre 2025.

L'Insee a par ailleurs révisé en baisse la variation des prix au quatrième trimestre 2025 par rapport aux trois mois précédents, qui passe de +0,5% à +0,3%.