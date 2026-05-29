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Les actionnaires de Verallia choisissent massivement le dividende en actions
information fournie par Zonebourse 29/05/2026 à 07:13

À l'issue de la période d'exercice, ouverte du 6 au 26 mai, Verallia annonce que les actionnaires ayant choisi le paiement du dividende en actions représentent 88,90% du capital social. Entre autres, BW Gestão de Investimentos, Bpifrance Investissement et le FCPE Verallia, ses principaux actionnaires détenant respectivement 77,17%, 3,80% et 4,04% du capital, ont opté pour un dividende en actions.

Pour rappel, l'assemblée générale réunie le 24 avril a approuvé le versement d'un dividende de 1 EUR par action au titre de 2025 et décidé de proposer à chaque actionnaire une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions nouvelles, à un prix d'émission de 17,61 EUR.

Pour les besoins du paiement du dividende en actions, 6 098 222 actions nouvelles seront émises, représentant 5,05% du capital social et 4,53% des droits de vote. Au 4 juin, le capital social du fabricant d'emballages en verre sera composé de 126 903 325 actions ordinaires.

La part du dividende à verser en numéraire aux actionnaires n'ayant pas opté pour le paiement en actions nouvelles s'élève en conséquence à 10 546 296 EUR. L'augmentation de capital, le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission sur le marché réglementé d'Euronext Paris, ainsi que le paiement du dividende en numéraire, interviendront le 4 juin.

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