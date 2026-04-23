Les actionnaires de Schroders approuvent massivement l’acquisition par Nuveen

Les actionnaires de Schroders ont approuvé jeudi 16 avril la vente du gestionnaire d’actifs britannique à son rival américain Nuveen pour 9,9 milliards de livres sterling.

Les investisseurs de cette entreprise vieille de 222 ans ont soutenu l’opération avec 99,9?% des votes exprimés lors d’une assemblée générale à Londres, dépassant largement le seuil d’approbation requis de 75?%.

Nuveen et Schroders avaient annoncé l’accord en février , visant à créer un groupe combiné gérant 2.500 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

Le rachat était largement attendu après avoir obtenu le soutien de la famille fondatrice de Schroders, qui détient 42?% du capital.

L'Agefi