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Les actionnaires de Holcim ont approuvé toutes les propositions à l'assemblée générale
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 14:37

Les actionnaires de Holcim ont approuvé toutes les propositions du conseil d'administration lors de l'assemblée générale annuelle qui s'est tenue à Zoug, en Suisse.

Les actionnaires ont approuvé le dividende proposé de 1,70 CHF par action qui sera versé le 21 mai 2026.

Kim Fausing a été confirmé comme président du conseil d'administration. Tous les autres membres du conseil d'administration ont été réélus pour un nouveau mandat jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.

Les actionnaires de Holcim ont approuvé le rapport de direction, les états financiers annuels du Groupe pour l'exercice financier 2025, ainsi que le rapport de rémunération 2025 et le rapport de durabilité.

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