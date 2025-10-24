Les actionnaires de Grindr proposent de privatiser l'application de rencontres pour 3,46 milliards de dollars

Deux membres du conseil d'administration de Grindr GRND.N , qui font partie d'un groupe d'investisseurs détenant plus de 60 % de la société, ont proposé de privatiser l'une des plateformes de rencontres les plus reconnues au monde pour la communauté LGBTQIA+ pour un montant d'environ 3,46 milliards de dollars.

Les actions de la société ont augmenté de plus de 22 %.

Une telle opération donnerait aux membres du conseil d'administration Ray Zage et James Lu un plus grand contrôle sur la populaire plateforme de rencontres LGBTQIA+, qui compte des millions d'utilisateurs dans plus de 190 pays, à un moment où les sociétés de rencontres en ligne sont soumises à une énorme pression pour relancer leur croissance.

Grindr, tout comme les leaders du secteur tels que Match Group MTCH.O , parent de Tinder, et Bumble BMBL.O , a dû faire face à un ralentissement du nombre d'utilisateurs et à des critiques de plus en plus vives concernant la "lassitude du swiping", alors que les jeunes utilisateurs expérimentent des alternatives de rencontres basées sur l'IA et sur des créneaux particuliers.

Zage et Lu ont acquis Grindr en juin 2020 et ont dirigé l'introduction en bourse de la société en novembre 2022. Ils ont tous deux siégé au conseil d'administration de Grindr depuis l'acquisition, et Lu en a été le président pendant cette période.

Le consortium a obtenu d'importantes manifestations d'intérêt pour participer au financement, y compris de multiples lettres de grande confiance et des contributions en capital, et il est convaincu que ces sources seront entièrement suffisantes pour financer l'acquisition, ont déclaré les actionnaires dans un communiqué.

"Nous croyons fermement aux perspectives à long terme de l'entreprise - j'ai été un acheteur régulier d'actions de Grindr depuis sa cotation, achetant plus de 200 millions de dollars d'actions sur le marché public, et je suis également prêt à apporter des fonds propres supplémentaires à cette opération", a déclaré M. Zage.

L'action de la société a été volatile depuis son entrée en bourse en 2022, se négociant en dessous de son niveau initial pendant la majeure partie de l'année dernière.

L'offre de 18 dollars par action représente une prime de 51 % par rapport au prix de l'action le 10 octobre, la veille du jour où les actionnaires ont informé la société de leur intention d'envisager une opération de privatisation, ont-ils déclaré.

Grindr n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

La semaine dernière, le conseil d'administration de Grindr a créé un "comité spécial composé d'administrateurs désintéressés et indépendants dans l'éventualité où une proposition définitive et de bonne foi, incluant un financement engagé, serait présentée à la société pour évaluation", a déclaré Grindr.