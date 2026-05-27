Les actionnaires de Chevron rejettent la proposition visant à instaurer un poste de président du conseil d'administration indépendant, distinct de celui de directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sheila Dang
Les actionnaires de Chevron
CVX.N ont rejeté une proposition qui aurait exigé la nomination d'un président du conseil d'administration indépendant, distinct du poste de directeur général, selon les résultats préliminaires du vote lors de l'assemblée générale annuelle de mercredi
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