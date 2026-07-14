Les actionnaires d'ARC approuvent l'accord de Shell d'un montant de 16,4 milliards de dollars

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ARC Resources ARX.TO a annoncé mardi que ses actionnaires avaient voté en faveur de son rachat par Shell

SHEL.L , franchissant ainsi une nouvelle étape dans l'une des plus importantes opérations de l'année dans le secteur de l'énergie.

Shell avait convenu plus tôt cette année d’acquérir le producteur canadien de gaz naturel, dans le cadre d’une opération de 16,4 milliards de dollars, dans le but d’étendre son portefeuille de gaz naturel en Amérique du Nord.

ARC a indiqué que 99,54 % des voix exprimées lors d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires se sont prononcées en faveur de l’opération. Plusieurs autorisations réglementaires clés ont déjà été obtenues, notamment les autorisations en matière de concurrence au Canada et aux États-Unis, a-t-elle ajouté.

Les sociétés attendent désormais une audience d’approbation devant la Cour du Banc du Roi de l’Alberta, prévue mercredi.

Le mois dernier, Shell a suspendu son programme de rachat d’actions de 3 milliards de dollars jusqu’au vote des actionnaires, afin de se conformer aux exigences de la législation sur les valeurs mobilières relatives à cette acquisition. La Commission des valeurs mobilières de l’Alberta a accordé à Shell une dérogation à certaines exigences liées à ses programmes de rachat d’actions au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, remplissant ainsi une autre condition nécessaire à la conclusion de l’opération.

La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2026. Une fois l’opération achevée, les actions d’ARC devraient être retirées de la cote de la Bourse de Toronto.