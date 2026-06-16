Les actionnaires d’AFYREN approuvent les résolutions proposées à l’Assemblée Générale Mixte 2026

72,8% du capital représenté à l’Assemblée Générale et résolutions largement approuvées



AFYREN, société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à une technologie unique basée sur un modèle complètement circulaire, annonce ce jour l’approbation par les actionnaires des résolutions proposées et agréées par le Conseil d’Administration et soumises à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire tenue le 16 juin 2026.



74,4% des droits de votes de la Société. Ils ont approuvé l’ensemble des résolutions proposées et agréées dont les résultats détaillés seront disponibles dans les meilleurs délais sur le site internet d’AFYREN Investisseurs - AFYREN.



Parmi ces résolutions figure la nomination au mandat au sein du Conseil d’administration de Monsieur Giuseppe Abrate, représentant la société Kemin Industries Inc., leader des ingrédients de spécialité, en

qualité de nouvel administrateur.



AFYREN remercie l’ensemble des actionnaires ayant participé à l’Assemblée et voté.