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Les actionnaires d'Aedifica ont approuvé la fusion avec Cofinimmo
information fournie par Zonebourse 15/06/2026 à 10:12

L'assemblée générale extraordinaire a approuvé la fusion juridique par absorption de Cofinimmo par Aedifica.

Plus de 99,99 % des actions représentées ont voté en faveur de la décision de fusion et l'augmentation de capital qui en découle.

Les autres points de l'ordre du jour soumis au vote ont également été approuvés par l'assemblée générale.

Lors de cette assemblée générale extraordinaire, 45.276.115 actions Aedifica étaient représentées, atteignant 54,24 % du total des actions en circulation et dépassant le quorum requis d'au moins la moitié des actions en circulation.

À la suite de la réussite de l'offre d'échange début mars, Aedifica détient plus de 79 % Aedifica, en sa capacité d'actionnaire majoritaire, est en position d'approuver la fusion lors de l'assemblée générale extraordinaire de Cofinimmo du 30 juin 2026.

À la suite de cette approbation, les actions Cofinimmo seront retirées de la cotation d'Euronext avec effet au 1er juillet 2026.

Le 1er juillet 2026, les actions Cofinimmo non détenues par Aedifica ou Cofinimmo elle-même, représentant 7.775.000 actions, seront automatiquement échangées selon un taux d'échange de 1,17842 contre 9.162.060 actions Aedifica à émettre.

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