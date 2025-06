Les actionnaires chinois de SMCP condamnés à 1,7 million d'euros d'amendes

Dans une crise de gouvernance hors normes, les actionnaires chinois du groupe de mode français SMCP ont été condamnés à payer un total de 1,7 million d'euros d'amendes devant l'Autorité des marchés financiers (AMF), selon un communiqué publié jeudi.

Le groupe SMCP possède notamment Sandro ou encore De Fursac (illustration) ( AFP / FRED DUFOUR )

"Dans sa décision du 10 juin 2025, la Commission des sanctions a sanctionné des actionnaires de la société SMCP pour des manquements à leurs obligations déclaratives et la diffusion d'informations fausses ou trompeuses", selon un communiqué de l'AMF.

Dans le détail, "la Commission a infligé des sanctions de 400.000 euros à European TopSoho, 300.000 euros à Dynamic Treasure Group et 1 million d'euros à Chenran Qiu", tous trois liés à un montage financier complexe, précise le communiqué.

L'actionnaire majoritaire de SMCP au moment de son introduction en Bourse en 2017 est un conglomérat chinois, Shandong Ruyi, via un véhicule d'investissement enregistré au Luxembourg, qui est European TopSoho.

Or, celui-ci, lourdement endetté, a fait défaut et a perdu en 2021 la majeure partie du capital au bénéfice de ses créanciers réunis au sein de l'entité GLAS. Aujourd'hui, GLAS détient 29% du capital de SMCP et aimerait vendre ses parts pour récupérer l'argent prêté.

Mais European TopSoho a auparavant vendu pour un euro une participation de 16% à la fille du fondateur de Shandong Ruyi, Chenran Qiu, logée dans le trust Dynamic Treasur Group aux îles Vierges britanniques.

Depuis, le groupe SMCP ne sait pas qui est propriétaire de ces 16% de son capital, résultante de la cession d'un bloc de 12 millions d'actions en 2021.

"La Commission des sanctions a d'abord retenu que European TopSoho et Dynamic Treasure Group avaient méconnu leurs obligations déclaratives en s'abstenant de déclarer ou en déclarant avec retard à l'AMF et à SMCP les franchissements de seuils de détention du capital et des droits de vote de SMCP", explique l'AMF dans un communiqué.

"La Commission a ensuite considéré que European TopSoho avait commis un manquement de manipulation de marché par diffusion d'informations fausses ou trompeuses", est-il poursuivi.

Pour cause, European TopSoho a affirmé par communiqué que sa dirigeante, Chenran Qiu, n'était pas actionnaire de Dynamic Treasure Group et qu'elle n'en contrôlait "d'aucune manière les affaires", ce qui est faux, poursuit le gendarme boursier.

"L'émetteur SMCP est quant à lui sanctionné dans la même procédure pour un manquement d'une autre nature, consistant à avoir manqué à son obligation de préserver la confidentialité d'une information privilégiée", écopant d'une amende de 20.000 euros, poursuit la communication de l'AMF.