Les actifs sous gestion d'Apollo ont atteint 1 000 milliards de dollars ; les revenus provenant des commissions ont atteint un niveau record

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Les actifs sous gestion d'Apollo Global Management APO.N ont dépassé la barre des 1 000 milliards de dollars, propulsant ses revenus provenant des commissions au premier trimestre à des niveaux records, a annoncé mercredi la société.

Le résultat net ajusté a augmenté de 8 % par rapport à la même période de l'année précédente, pour atteindre 1,21 milliard de dollars, soit 1,94 dollar par action, grâce à une hausse de 30 % des revenus provenant de la gestion d'actifs et de l'organisation d'opérations de dette et de capitaux propres.

Basée à New York, Apollo s'est initialement concentrée sur le capital-investissement lors de sa création en 1990, mais s'est diversifiée pour devenir un prêteur de premier plan. Elle a renforcé son activité d'assurance en 2021 après avoir pris le contrôle de la société de services de retraite Athene.

Les actifs sous gestion ont dépassé l'objectif de 1 000 milliards de dollars que le directeur général Marc Rowan s'était fixé pour cette année. Le prochain objectif de la société est d'atteindre 1 500 milliards de dollars d'ici 2029.

L'action de la société a progressé d'environ 1,3 % dans les échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Apollo et ses homologues gestionnaires d'actifs alternatifs – qui comprennent le capital-investissement, le crédit privé et l'immobilier – subissent depuis des mois la pression des investisseurs, inquiets d'un ralentissement de la croissance future et des normes appliquées en matière de prêts directs. Beaucoup ont néanmoins continué à enregistrer des entrées de capitaux.

L'action Apollo s'est redressée après avoir atteint son plus bas niveau début mars et affiche actuellement une baisse de 10 % sur l'année.

Les entrées de capitaux ont totalisé 115 milliards de dollars au cours du trimestre, en partie grâce à l'acquisition de l'assureur britannique Pensions Insurance Corporation (PIC) par l'intermédiaire d'Athora, un groupe européen créé par Apollo. Les investisseurs particuliers fortunés ont apporté 4 milliards de dollars.

Apollo a enregistré une perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires de 1,9 milliard de dollars selon les principes comptables généralement reconnus (GAAP). Cela s'explique principalement par 2,1 milliards de dollars de pertes latentes sur des investissements dans le secteur des retraites.

Les rendements de ses fonds de prêt direct, un segment du crédit privé qui a fait l'objet d'une surveillance étroite ces derniers mois, se sont élevés à 0,5 % au premier trimestre, contre 8,5 % au cours des 12 derniers mois.

Des concurrents de plus petite taille, tels que Blue Owl

OWL.N et KKR KKR.N , ont également fait état de performances négatives dans ce secteur au cours de cette période.

Les fonds de financement adossés à des actifs et les fonds de capital-investissement phares d'Apollo ont enregistré des pertes de 1 % et 0,3 % respectivement. Le segment "Hybrid Value", que Rowan a désigné comme un moteur de croissance, a généré un rendement de 4 %.