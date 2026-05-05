Les actifs numérisés pourraient peser 14.000 milliards de dollars d’ici 2030

Le rapport annuel sur l’industrie de la gestion d’actifs du Boston Consulting Group (BCG), publié mardi 28 avril , avance de nouvelles estimations sur la numérisation (tokenisation) des actifs.

A début avril 2026, le consultant évalue à environ 2.300 milliards de dollars la capitalisation totale des actifs numérisés, en comptant le bitcoin, les stablecoins et autres instruments financiers tokenisés. Cela inclut 13,6 milliards de dollars en bons du Trésor américain.

Il constate en revanche que le marché des instruments financiers numérisés hors stablecoins et pensions livrées reste sous la barre des 25 milliards de dollars. Il devrait croître rapidement pour atteindre 600 milliards de dollars d’ici la fin de l’année selon BCG.

Le consultant pronostique que les versions numériques des instruments financiers réels atteindront une valeur cumulée de 14.000 milliards de dollars d’ici 2030 et de 55 milliards de dollars d’ici 2035.

D’après le rapport, en matière de fonds tokenisés, les gestionnaires d’actifs devraient miser de manière ciblée sur un petit nombre de canaux parmi les plus prometteurs afin de renforcer leur crédibilité et leurs capacités. Cela, tout en négociant dès le départ les conditions de portabilité, les droits sur les données et les modalités commerciales, et en conservant une certaine souplesse à mesure que le marché évolue.

« Peu d’asset managers pourront revendiquer l’avantage du précurseur dans le domaine de la tokenisation. La valeur est très vite captée par les premiers entrants qui arrivent à démocratiser leurs solutions et pour ceux qui n’ont pas pris la vague assez tôt, le trou sera difficile à combler », indique Philippe Soussan, directeur associé senior du Boston Consulting Group, à L’Agefi .

Adrien Paredes-Vanheule