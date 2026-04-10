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Les actifs miniers essentiels de Rio Tinto aux États-Unis suscitent l'intérêt des soumissionnaires, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 21:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Rio Tinto RIO.AX RIO.L a suscité l'intérêt de plus d'une douzaine de soumissionnaires potentiels pour ses actifs américains qui produisent le minéral essentiel qu'est le bore, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des sources.

Rio pourrait obtenir environ 2 milliards de dollars pour ces actifs, a ajouté le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.

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