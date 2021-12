Les actifs ESG pourraient atteindre 30.000Md$ d' ici à 2030

(NEWSManagers.com) - Les actifs des fonds, ETF, mandats institutionnels et fonds fermés répondant à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pourraient passer de 8.000 milliards de dollars aujourd'hui à 30.000 milliards de dollars d'ici à la fin de la décennie dans le monde, estime Broadridge Financial Solutions dans une nouvelle étude.

Les sociétés de gestion devraient drainer jusqu'à 9.000 milliards de flux nets dans ce domaine sur la période grâce à l'élargissement du champ des stratégies ESG (gestion thématique, solutions climat et net zéro, investissement à impact).

La collecte nette des fonds et ETF ESG a déjà augmenté de façon spectaculaire cette année pour atteindre 577 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2021, dépassant de loin le total annuel de 355 milliards de dollars pour 2020, observe Broadridge.

" Les stratégies ESG ne représentaient que 11 % de l'ensemble des actifs des fonds et des ETF, mais elles ont capté 30 % des flux entrants au cours des douze mois à fin septembre 2021 " , commente Jag Alexeyev, responsable d'ESG Insights chez Broadridge Financial Solutions.