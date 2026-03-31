Les actifs en aval de Chevron sur le site gazier de Wheatstone subissent d'importants dégâts à cause d'un cyclone

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Chevron CVX.N a déclaré mardi que les actifs en aval de son installation de gaz naturel liquéfié de Wheatstone, en Australie occidentale, ont subi d'importants dommages à la suite du cyclone tropical Narelle de la semaine dernière.

Chevron a déclaré dimanche qu'il était peu probable que Wheatstone reprenne sa production à plein régime avant plusieurs semaines, le temps de réparer les dégâts causés par le cyclone.