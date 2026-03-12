Les actifs des fonds taïwanais devraient augmenter de 36 % pour atteindre 968 milliards de dollars grâce à l'essor des ETF et à la solidité de TSMC

par Faith Hung et Roger Tung

Le total des actifs gérés par l'industrie taïwanaise des fonds d'investissement devrait augmenter de plus d'un tiers pour atteindre 30 000 milliards de dollars taïwanais (968 milliards de dollars) au cours des trois prochaines années, a déclaré le président de l'association taïwanaise de l'industrie des fonds d'investissement lors d'une récente interview. Cette prévision représente un bond de près de 36 % par rapport aux 22 000 milliards de dollars taïwanais actuels, ce qui reflète un changement dans les habitudes d'investissement locales, qui passent d'une sélection d'actions individuelles à des fonds négociés en bourse (ETF) qui offrent une exposition plus large au marché, a déclaré Paul You, président de la Securities Investment Trust & Consulting Association de Taïwan, lors d'une interview accordée à Reuters le 26 février.

M. You s'est exprimé peu avant que le conflit lié à l'Iran n'ébranle les marchés mondiaux et ne modifie radicalement les perspectives d' investissement . Reuters n'a pas été en mesure de joindre M. You pour qu'il réagisse au conflit.

Lors de l'entretien, M. You a déclaré que l'expansion des produits de fonds d'investissement reflétait la forte performance du marché boursier de Taïwan .TWII , qui a augmenté de 16 % cette année, après un gain de 25,7 % en 2025. Cette progression, menée par Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

2330.TW TSM.N , a propulsé la capitalisation boursière de Taïwan au septième rang mondial, a-t-il ajouté.

"Les habitudes d'investissement des gens ont changé", a déclaré M. You, soulignant le désir des investisseurs de s'exposer facilement aux valeurs technologiques taïwanaises, en particulier TSMC.

Les investisseurs espèrent que TSMC , le plus grand fabricant mondial de puces avancées utilisées pour alimenter l'intelligence artificielle, et d'autres fournisseurs d'IA bénéficieront du potentiel de croissance de clients tels que Nvidia NVDA.O et Apple AAPL.O .

La demande croissante d'ETF est alimentée par les rendements des bénéfices, ainsi que par la commodité des fonds, qui offrent un accès simplifié au marché pour les investisseurs particuliers, a déclaré M. You.

L'industrie de la gestion de fonds se tourne également vers les réformes législatives pour débloquer de nouvelles classes d'actifs, et M. You a déclaré qu'il s'attendait à ce que le corps législatif taïwanais modifie bientôt la loi pour permettre aux gestionnaires d'actifs de lever des capitaux pour les FPI.

"La proposition a pris de l'ampleur, les législateurs des trois principaux partis politiques ayant exprimé leur soutien", a déclaré M. You.