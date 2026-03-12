Le logo d'Assicurazioni Generali SpA est visible sur un bâtiment de leurs bureaux à Saint-Denis

‌Generali a fait état ​jeudi d'un bénéfice record en 2025, porté par tous ​ses segments d'activité, et a annoncé ​un nouveau rachat ⁠d'actions de 500 millions ‌d'euros, soulignant l'importance accordée au rendement pour les ​actionnaires.

Le ‌bénéfice d'exploitation de l'assureur ⁠italien a augmenté de 9,7% pour atteindre 8 milliards ⁠d'euros, globalement ‌conforme au consensus d'analystes ⁠fourni par Generali, ‌qui était de 7,97 ⁠millions d'euros.

Le conseil d'administration ⁠du groupe ‌a également approuvé un dividende ​de ‌1,64 euro par action, dépassant l'estimation la plus ​élevée des analystes dans le consensus, ⁠pour un versement total pouvant atteindre 2,5 milliards d'euros.

(Rédigé par Gianluca Semeraro; version française Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)