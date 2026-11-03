Les actifs d'Apollo atteignent 1.070 milliards de dollars grâce à la demande en investissements alternatifs

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(Ajout de commentaires de dirigeants et d'analystes tout au long du texte)

par Pritam Biswas

Apollo Global Management APO.N a annoncé mardi des entrées de capitaux de 53 milliards de dollars au troisième trimestre, portant ses actifs sous gestion à 1.070 milliards de dollars, la demande en crédit privé, en assurance et en autres investissements alternatifs ayant contribué à générer des revenus liés aux commissions records.

L'action de ce gestionnaire d'actifs new-yorkais reculait de 3,5 % en début de séance. La société a affiché une perte selon les principes comptables généralement admis (GAAP) de 1,06 milliard de dollars, due à des pertes latentes liées à l'évaluation au prix du marché, les taux d'intérêt restant élevés.

Ces pertes ne reflètent pas la performance sous-jacente de son activité, car il s’agit d’ajustements comptables sans incidence sur la trésorerie qui peuvent fluctuer en fonction de l’évolution des conditions de marché.

Les revenus liés aux commissions (FRE) ont progressé de 23 % au troisième trimestre, portés par des revenus trimestriels liés aux commissions records et par une augmentation des marges. Les actifs sous gestion ont augmenté de 18 % par rapport à l’année précédente.

Le résultat net ajusté, hors éléments exceptionnels, s’est établi à 2,15 dollars par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 2,14 dollars par action un an plus tôt.

Ces résultatssoulignent l’intérêt constant des investisseurs pour les actifs alternatifs, ceux-ci cherchant à diversifier leurs portefeuilles et à accéder aux marchés privés pour obtenir des rendements potentiellement plus élevés, malgré la volatilité des marchés, l’incertitude économique et les inquiétudes concernant les valorisations.

Apollo, fondée en 1990 en tant que société de capital-investissement, s’est considérablement développée dans les secteurs du crédit et de l’assurance. Elle a indiqué que le déploiement brut de capitaux avait progressé d’environ 18 % au troisième trimestre.

Les opérations de montage, portées par la disponibilité d’opportunités d’investissement et de crédit attractives, se sont élevées à 114 milliards de dollars, en hausse de 52 % par rapport à la même période de l’année précédente.

“Nous constatons également des investissements en capital sans précédent dans les infrastructures, l’énergie, la défense, l’industrie manufacturière et l’informatique”, a déclaré Jim Zelter, président d’Apollo Global.

“Les entreprises investissent des sommes colossales, ce qui crée d’énormes opportunités pour l’ensemble de nos activités de montage de dossiers”, a-t-il ajouté.

Ce flux constant de capitaux a permis aux principaux gestionnaires d’actifs alternatifs d’accroître leurs fonds et leurs actifs, même si des interrogations persistent quant à la liquidité et au rythme des transactions.

Marc Rowan, directeur général d’Apollo, s’est engagé à renforcer la transparence et la liquidité des actifs privés, alors que les valorisations de ces actifs, généralement illiquides, font l’objet d’un examen minutieux dans l’ensemble du secteur.

L’action Apollo a reculé de 17,5 % en 2026, mais a affiché une meilleure performance que celles de ses concurrents tels que Blackstone BX.N , Ares Management ARES.N et KKR KKR.N , à la clôture d’hier.

Les actions des gestionnaires d’actifs alternatifs ont chuté à Wall Street en début d’année, le secteur du crédit privé ayant subi une vague de ventes suite à une forte augmentation des retraits des investisseurs de leurs fonds.

“Nous avons estimé qu’il s’agissait d’un trimestre mitigé ou hybride, avec des résultats légèrement meilleurs pour FRE, des bénéfices liés aux spreads légèrement inférieurs, et un certain nombre d’indicateurs clés de performance (KPI) partagés entre les deux camps”, ont déclaré dans une note les analystes d’Evercore ISI, dirigés par Glenn Schorr.