Les accords à hauteur de 2,5 milliards de dollars conclus par le New Jersey avec DuPont, 3M et d'autres entreprises concernant les « substances chimiques éternelles » ont été approuvés par le tribunal

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* Les défendeurs de DuPont devront verser 875 millions de dollars sur 25 ans et constituer un fonds d'assainissement de 1,2 milliard de dollars

* 3M devra verser jusqu'à 450 millions de dollars sur 25 ans

* Le juge qualifie le montant de l'accord de « manne impressionnante » pour le New Jersey

par Jonathan Stempel

Vendredi, un juge fédéral a approuvé plus de 2,5 milliards de dollars d'accords à l'amiable conclus par le New Jersey avec DuPont DD.N , Chemours CC.N , Corteva CTVA.N et 3M MMM.N afin de régler les plaintes relatives à la pollution attribuée aux PFAS, également appelés « substances chimiques éternelles ».

* La juge en chef Renee Marie Bumb, de la cour fédérale du New Jersey, a déclaré que les accords conclus l’année dernière étaient équitables, raisonnables et adéquats, et qu’ils servaient l’intérêt général, qualifiant leur valeur totale de « gain inattendu impressionnant » compte tenu des risques liés à un procès.

* La juge, basée à Camden, a cité un discours de 1818 de James Madison, quatrième président des États-Unis, qui affirmait que le « bonheur de notre pays » exigeait une protection fidèle de son « sol et de son climat ».

* DuPont, Chemours et Corteva verseront 875 millions de dollars sur une période de 25 ans, au titre des dommages causés aux ressources naturelles et autres préjudices, assainiront quatre anciens sites industriels et créeront un fonds de remise en état de 1,2 milliard de dollars.

* 3M versera entre 400 et 450 millions de dollars sur la même période pour régler des plaintes liées à la contamination de l’eau potable.

* DuPont et Corteva constitueront également une réserve de 475 millions de dollars afin de garantir l’assainissement des quatre sites, même si les entreprises venaient à faire faillite ou à ne pas s’acquitter de leurs responsabilités. Chemours et Corteva faisaient partie de DuPont avant leur scission.

* Le bureau de la procureure générale du New Jersey, Jennifer Davenport, n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat. DuPont, Chemours et Corteva n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Dans un communiqué, 3M s’est déclarée satisfaite et a indiqué avoir cessé toute production de PFAS l’année dernière.

* Mme Bumb a rejeté les objections de la commune de Carneys Point et de la municipalité de Sayreville, qui affirmaient que le New Jersey n’avait pas le pouvoir de statuer sur des réclamations relevant de la compétence des municipalités individuelles.

* Les PFAS, ou substances per- et polyfluoroalkylées, sont présentes dans des centaines de produits de consommation et commerciaux, notamment les cosmétiques, les poêles antiadhésives et les vêtements résistants aux taches.

* On les appelle les « substances chimiques éternelles » car elles ne se dégradent pas facilement dans le corps humain ni dans l’environnement. Les PFAS ont été associés à des effets néfastes sur la santé, notamment une augmentation du taux de cholestérol, un faible poids à la naissance, une réponse immunitaire réduite aux vaccins, ainsi que des cancers du rein et des testicules.

* DuPont, Chemours, Corteva et 3M font l'objet d'autres procédures judiciaires liées à la contamination par les PFAS, notamment une action en justice le mois dernier par la procureure générale de l'État de New York, Letitia James.