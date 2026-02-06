Les 600 milliards de dollars de dépenses prévues par les grandes entreprises technologiques exacerbent le mal de tête des investisseurs en matière d'IA

Les marchés de la technologie s'affolent

L'action d'Amazon chute brutalement après l'annonce d'une dépense de 200 milliards de dollars

Les entreprises européennes de données et d'analyse sous pression

par Lucy Raitano, Dhara Ranasinghe et Chibuike Oguh

Les 600 milliards de dollars de dépenses en intelligence artificielle prévues par les grandes entreprises technologiques en 2026 augmentent le malaise des investisseurs qui évaluent les implications pour la rentabilité ainsi qu'une menace existentielle potentielle pour les entreprises de logiciels. Les actions d'Amazon AMZN.O , qui avaient annoncé des dépenses d'investissement de 200 milliards de dollars, ont chuté de 7 % vendredi, tandis qu'Alphabet GOOGL.O a perdu 3 % après que la société a déclaré mercredi que les dépenses d'investissement pourraient doubler cette année. Meta Platforms META.O a baissé de 1,3 %.

D'autres poids lourds de la technologie, cependant, ont progressé: Nvidia NVDA.O a gagné 7 %, Microsoft MSFT.O a gagné 1 %, Tesla TSLA.O a gagné 4 %. L'indice de référence S&P 500 .SPX a gagné 1,6% tandis que le Nasdaq a progressé de 2%, même si les deux indices devraient terminer la semaine en baisse.

"Le point de vue du marché est que le marché du déploiement de l'IA, et la façon dont ils ont anticipé tous ces bénéfices pendant de nombreuses années, nous pensons que c'est tout simplement trop cher", a déclaré Andrew Wells, directeur des investissements chez SanJac Alpha à Houston. "Ce n'est pas que le commerce soit terminé, mais il est devenu trop cher en anticipant tous ces revenus potentiels futurs et en n'évaluant pas vraiment le risque dans tout cela. Il s'agit donc d'une opération de réduction des risques

Pendant ce temps, les actions des sociétés d'analyse de données ont continué à subir des pressions à la vente, car elles craignent d'être confrontées à une menace existentielle de la part de nouveaux modèles d'intelligence artificielle puissants.

Le titre de la société canadienne Thomson Reuters TRI.TO

TRI.N , qui a subi un plongeon record en une journée en début de semaine, était en baisse de 0,7 %. Les actions de RELX

REL.L , cotées à Londres, ont perdu 4,6 % et ont enregistré une chute de 17 % au cours de leur pire semaine depuis 2020.

L'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS a chuté de près de 8 % cette semaine et a vu s'évaporer environ 1 000 milliards de dollars de valeur de marché depuis le 28 janvier.

"Les titres qui auraient poussé les actions vers de nouveaux sommets lors du pic d'optimisme de l'IA sont désormais interprétés avec beaucoup plus de prudence par les investisseurs", a déclaré Carlota Estragues Lopez, stratège en actions chez St. James's Place à Londres.

"Ce n'est pas seulement le retour sur investissement qui inquiète les investisseurs, mais aussi le risque d'un leadership étroit du marché qui peine à s'étendre au-delà d'une poignée de noms de méga-capitalisations."

SECOUSSE POUR LES SOCIÉTÉS D'ANALYSE DE DONNÉES Un nouveau plug-in de Claude , d'Anthropic, a déclenché une chute des logiciels et des entreprises de données et d'analyse.

Les actions du London Stock Exchange Group LSEG.L ont regagné un peu de terrain vendredi, maisleur cours est toujours en baisse de près de 8 % pour la semaine, ce qui représente une deuxième semaine consécutive de fortes pertes.

La baisse des actions exposées à l'intelligence artificielle cette semaine a pesé sur l'ensemble des marchés boursiers. Les actions mondiales .MIWD00000PUS sont en passe de perdre 0,33 % sur la semaine. La déroute a été particulièrement marquée en Inde, où les actions des exportateurs de logiciels ont encore chuté de 2 % vendredi, clôturant une semaine qui a vu 22,5 milliards de dollars de pertes en valeur de marché.

La nervosité des investisseurs à l'égard des perturbations potentielles provoquées par l'IA coïncide avec une tendance croissante à punir les grandes entreprises technologiques qui signalent des dépenses encore plus importantes dans le domaine de la technologie. Alphabet, la société mère de Google, a également revu à la hausse ses plans de dépenses jeudi, ce qui a fait chuter ses actions de 8 % à un moment donné, bien qu'elles aient terminé la journée sur une note inchangée.

"Alphabet et Amazon ont tous deux enregistré de solides performances commerciales sous-jacentes, grâce à une croissance supérieure aux prévisions dans le domaine du cloud. Mais cela n'a pas suffi à détourner les marchés de leurs plans d'investissement en capital colossaux", a déclaré Aarin Chiekrie, analyste des actions chez Hargreaves Lansdown.