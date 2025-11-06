 Aller au contenu principal
CAC 40
8 032,87
-0,51%
Lergrand : dévisse de -11% vers 130E
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 09:29

Lergrand dévisse de -11% vers 130E, ce qui efface tous les gains depuis le 4 septembre : c'est un petit palier de soutien et en cas d'enfoncement, le principal support est désormais situé vers 121,55E, 'gap' du 18 juillet puis 113,65E, le 'gap' du 16 juillet.

Valeurs associées

LEGRAND
131,5500 EUR Euronext Paris -10,63%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

