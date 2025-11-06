Lergrand : dévisse de -11% vers 130E
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 09:29
Valeurs associées
|131,5500 EUR
|Euronext Paris
|-10,63%
A lire aussi
-
Air France-KLM chute en Bourse jeudi matin à la suite de la publication de résultats trimestriels inférieurs aux attentes qui motivent d'importantes prises de bénéfices après la forte progression du titre depuis le début de l'année. Le transporteur aérien a fait ... Lire la suite
-
Legrand LEGD.PA chute en Bourse jeudi après avoir fait état d'un chiffre d'affaires et d'une marge opérationnelle pour les neuf premiers mois de l'année inférieurs aux attentes des analystes, même si le groupe a confirmé ses objectifs annuels. A Paris, vers 08h55 ... Lire la suite
-
Le groupe de télécommunications britannique BT a publié jeudi un bénéfice net en baisse de 14% au premier semestre, pénalisé par une concurrence accrue sur le haut débit, mais le groupe maintient sa prévision de résultat annuel et progresse à la Bourse de Londres. ... Lire la suite
-
Transport maritime: Maersk relève ses prévisions après un trimestre "solide" marqué par la hausse des volumes
Malgré le recul de son bénéfice net, le géant danois du transport maritime Maersk a annoncé jeudi relevé ses prévisions après un trimestre qualifié de "solide" marqué par la hausse des volumes. De juillet à septembre, le groupe, qui table désormais sur un résultat ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer