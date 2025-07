lePERMISLIBRE publie son chiffre d’affaires du premier semestre 2025 et fait un point sur son horizon de trésorerie



Le chiffre d’affaires du premier semestre 2025 s’établit à 4,7 millions d’euros, en recul de 36 % par rapport à la même période en 2024. Cette baisse, déjà amorcée au premier trimestre, affecte l’ensemble des typologies de candidats.

Elle s’explique par la décision de la Société d’une réallocation des investissements marketing vers des actions plus ciblées et donc avec un retour sur investissement moins hasardeux. Ce choix, cohérent avec notre objectif prioritaire de retour à la rentabilité opérationnelle, a mécaniquement entraîné un ralentissement temporaire de l’activité.

Dans ce contexte, lePERMISLIBRE a engagé des discussions avec tous ses partenaires bancaires lui permettant d’obtenir un gel d'échéances jusqu'à la fin du mois de septembre; elle devrait bénéficier également d'un échéancier pour le règlement de ses dettes fiscales et sociales.

Malgré ces démarches, le volume de vente de ces derniers mois, exceptionnellement bas, est en deçà des prévisions sur la base desquelles la Société travaillait. La trésorerie étant impactée, la Société estime que celui-ci ne pourra lui permettre de financer son activité au-delà du 31 juillet 2025. La Société étudie activement les solutions lui permettant de renforcer ses ressources financières au cours du mois de juillet, avec toujours le souci de la préservation des intérêts des actionnaires.