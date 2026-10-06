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Leonardo, Telespazio et ispace renforcent leur coopération dans l'exploration lunaire
information fournie par Zonebourse 06/10/2026 à 15:00

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Le groupe italien et ses partenaires veulent développer des infrastructures et services interopérables pour accompagner l'essor des missions lunaires.

Leonardo annonce la signature, avec Telespazio et ispace, d'un protocole d'accord visant à explorer une coopération dans les communications lunaires, le positionnement, la navigation et la synchronisation (PNT), ainsi que le transport spatial.

L'accord étend une coopération engagée en 2025 entre ispace et Telespazio, coentreprise détenue à 67% par Leonardo et à 33% par Thales. Il prévoit notamment d'étudier l'apport des capacités de Leonardo en robotique spatiale et en intelligence artificielle appliquée à l'exploration.

Les partenaires évalueront des offres intégrées destinées à accroître la couverture des communications sur la surface et en orbite lunaires, les capacités de navigation, le volume de données et la résilience des futures missions.

Le programme Moonlight de l'Agence spatiale européenne (ESA), conduit par Telespazio, constitue la première opportunité de mise en oeuvre. L'accord prévoit également d'étudier le transport de satellites Moonlight vers l'orbite lunaire grâce au véhicule de transfert orbital d'ispace.

Sur les coups de 15h, le titre reculait de 2,8% à la Bourse de Milan.

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