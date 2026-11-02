Leonardo sélectionné pour un programme de laser militaire de l'US Army

Le groupe fournira des systèmes de gestion de l'énergie et de régulation thermique destinés à équiper une solution laser mobile de haute puissance, conçue pour neutraliser les drones.

Leonardo DRS, la filiale US de Leonardo, a été retenue par AeroVironment dans le cadre du programme Enduring-High Energy Laser (E-HEL) de l'armée US, dont le contrat de production a été attribué à AeroVironment en septembre 2026.

Le sous-traitant participera à la production du système laser LOCUST X3 de 30 kilowatts, conçu pour être intégré à différentes plateformes militaires, notamment le véhicule tactique léger Joint Light Tactical Vehicle (JLTV).

Cette collaboration s'appuie sur une expérience commune dans le développement de systèmes laser mobiles antidrones. Leonardo DRS avait notamment apporté son expertise en intégration de véhicules, gestion énergétique et thermique lors d'évaluations et d'entraînements menés pour le gouvernement américain en 2024 et 2025.

En début d'après-midi, le titre progresse de 0,9% à Milan, autour des 52,2 euros.