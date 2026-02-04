Leonardo se rapproche de l'Indonésie pour fournir des avions M-346 F Block 20
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 10:14
Leonardo annonce la signature d'une lettre d'intention (LOI) avec PT ESystem Solutions Indonesia et le ministère de la Défense de la République d'Indonésie en vue de la fourniture et du soutien des avions M-346 F "Block 20".
Cet accord, conclu en marge du Singapore Airshow 2026, fait suite à la sélection du M-346 par le ministère pour répondre aux besoins opérationnels de formation et de combat de l'armée de l'air indonésienne.
Le programme s'inscrit dans le plan de modernisation de la flotte, avec pour objectif de remplacer des appareils vieillissants, dont le Hawk.La lettre d'intention prévoit également la localisation de capacités de soutien, de maintenance, de révision, de formation ainsi que le développement du capital humain en Indonésie.
Les parties entrent désormais dans une phase de discussions approfondies en vue d'aboutir prochainement à la signature d'un contrat d'acquisition.
La version M-346 F "Block 20" intégrera notamment un radar à antenne active (AESA), une liaison de données Link 16, des contre-mesures électroniques et de nouveaux systèmes d'armement, tout en conservant ses capacités avancées de formation et de combat léger.
Le titre recule de 0,4% à Milan.
Valeurs associées
|56,200 EUR
|MIL
|-0,28%
