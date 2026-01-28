Leonardo Rheinmetall Military Vehicles livre ses premiers blindés Lynx à l'Italie
Cette livraison s'inscrit dans le cadre du programme "Army Armoured Combat Systems" (A2CS), initialement doté d'un contrat pour 21 unités. Roberto Cingolani, directeur général de Leonardo, a souligné que cette alliance constitue un "jalon important" et un "point de référence pour le renforcement d'une base industrielle européenne intégrée".
Les blindés livrés, équipés de tourelles de 30 mm, visent à renouveler la flotte de véhicules lourds par des plateformes hautement numérisées et polyvalentes, capables d'assurer des missions de transport de troupes, de commandement ou d'évacuation sanitaire.
Pour Armin Papperger, directeur général de Rheinmetall, le Lynx établit de nouveaux standards en matière de "protection, d'efficacité et d'évolutivité". Ce programme de pointe doit assurer l'autonomie stratégique de l'Italie tout en offrant des opportunités d'exportation vers des partenaires internationaux.
Le titre Rheinmetall recule de 0,4% ce matin à Francfort mais signe toujours une progression de plus de 17% depuis le début de l'année.
