Leonardo-Réunion extraordinaire du CA pour discuter d'un accord spatial européen-source

Le groupe italien d'aéronautique et de défense Leonardo LDOF.MI doit tenir mardi une réunion extraordinaire de son conseil d'administration afin de discuter des détails d'un accord-cadre conclu avec Airbus AIR.PA et Thales TCFP.PA en vue de former une alliance européenne dans le domaine des satellites, a déclaré lundi une source à Reuters.

Dans le cadre du "Projet Bromo", nommé d'après un volcan indonésien, les trois entreprises prévoient de créer une société de fabrication de satellites afin de concurrencer leurs rivaux chinois et américains, notamment Starlink, l'entreprise d'Elon Musk.

Leonardo et Thales ont refusé de commenter cette information, tandis qu'Airbus n'était pas disponible pour réagir dans l'immédiat.

Le mois dernier, Reuters avait rapporté que les trois groupes avaient redoublé d'efforts pour fusionner leurs activités satellites au sein d'une coentreprise de 10 milliards d'euros.

Les discussions ont repris après une période difficile cet été, durant laquelle les parties n'étaient pas parvenues à s'entendre sur la gouvernance et la valorisation, bloquant ainsi l'accord.

D'après le cabinet de conseil parisien Novaspace, plus de 43.000 satellites doivent être lancés au cours de la prochaine décennie, ce qui représente un marché de 665 milliards de dollars (570,23 milliards d'euros) pour les services de fabrication et de lancement.

(Giulia Segreti et Tim Hepher à Paris ; version française Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)