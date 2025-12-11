CMI France annonce un plan social, 87 postes menacés

information fournie par Boursorama avec AFP • 11/12/2025 à 08:25

Daniel Kretinsky à Paris, le 5 septembre 2019. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Le groupe CMI France (Elle, Marianne, Franc-Tireur, la nouvelle chaîne T18...), contrôlé par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, souhaite supprimer jusqu'à 87 postes dans le cadre d'un plan social, a indiqué mercredi sa direction à l'AFP.

Jusqu'à 45 postes sont également menacés à CMI Media, régie publicitaire du groupe, a-t-elle ajouté.

Annoncé aux salariés mercredi après-midi par la présidente de CMI France Valérie Salomon, ce plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) prendra dans un premier temps la forme d'un plan de départs volontaires.

Les discussions seront lancées dès la semaine prochaine avec les instances représentatives du personnel, a précisé la direction.

Elle justifie cette décision par la dégradation de la situation économique de la presse et du groupe, liée à "la baisse de la diffusion" et "la baisse des investissements publicitaires".

En septembre, une motion de défiance avait été votée en assemblée générale des personnels contre la direction pour dénoncer la gestion de l'entreprise.

Le groupe, qui a lancé en juin la chaîne généraliste T18 sur la TNT (télévision numérique terrestre), a recentré ces derniers mois son portefeuille de publications en cédant les magazines people Ici Paris et France Dimanche à Prisma Media, ainsi que Télé 7 Jours au groupe allemand Bauer Media.

Selon des chiffres de 2022-2023, les titres détenus par CMI France représentent quelque 185 millions d'exemplaires vendus annuellement.