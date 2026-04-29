Leonardo remporte un contrat avec l'aéroport d'Hambourg
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 14:09
Leonardo annonce l'obtention d'un contrat portant sur la rénovation et l'extension du système de traitement des bagages de l'aéroport de Hambourg pour la période 2026-2029. Le projet concerne le Terminal 1 et la zone Plaza, avec pour objectif d'améliorer la capacité et la fiabilité du tri pour les millions de passagers annuels.
Le groupe déploiera sa technologie MBHS (Multisort Baggage Handling System), basée sur un système à bandes croisées, avec un remplacement complet de l'infrastructure existante réalisé par phases afin de garantir la continuité des opérations.
Après un premier succès à Francfort, ce nouveau contrat en Allemagne renforce la position du groupe comme partenaire stratégique des grands aéroports européens et ouvre la voie à de futures collaborations.
La technologie MBHS est déjà déployée dans plusieurs régions, notamment en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, en Inde et aux Etats-Unis, consolidant le leadership de Leonardo dans les solutions d'automatisation pour le transport aérien.
A mi-séance, le titre gagnait 0,25% à Milan.
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