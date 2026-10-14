Leonardo mis à l'honneur pour sa politique de bien-être au travail

Le groupe italien a reçu le prix "Italian Welfare Excellence" lors du Global Welfare Summit, organisé à Rome, qui distingue les entreprises italiennes pour leurs initiatives en matière de bien-être des salariés.

Leonardo, qui compte environ 67 000 collaborateurs dans le monde et prévoit 17 000 recrutements au cours des trois prochaines années, entend renforcer son modèle d'accompagnement social afin de répondre à la diversité des profils et des métiers du groupe.

Ses initiatives portent notamment sur la santé, la prévention, le soutien psychologique, le bien-être financier et l'aide aux familles. Plus de 25 000 salariés participent à des programmes de prévention, tandis que plus de 7 000 séances de soutien psychologique ont été assurées.

Le groupe dispose également de plus de 100 conseillers spécialisés dans l'accompagnement des salariés, appelés "Welfare Coaches".

En fin de séance à Milan, le titre progresse d'environ 0,6%.