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Leonardo entouré à Milan après une analyse de Bank of America
information fournie par Zonebourse 02/07/2026 à 11:23

L'analyste maintient sa note d'achat sur le titre, assorti d'un objectif de cours inchangé à 79,50 euros. Le titre gagne 4% à Milan.

Selon Bank of America, la dynamique de Leonardo au premier trimestre s'est prolongée au deuxième trimestre avec des prévisions d'ordres à 5,5 milliards d'euros et un EBITA de 516 millions d'euros. Le bureau d'études anticipe finalement des résultats 2026 supérieurs de 3% aux objectifs initiaux du groupe, portés par l'intégration d'Iveco Defence Vehicles.

La note indique que la faiblesse récente du cours offre une "opportunité d'achat particulièrement attrayante", le multiple de valorisation de 14x le BPA de 2026 ne reflétant pas, selon le broker, la croissance future.

Enfin, le document met en avant une "continuité dans les priorités stratégiques" sous la direction du nouveau CEO, Lorenzo Mariani, notamment au sujet des alliances dans l'aérostructure et le spatial.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 02/07/2026 à 11:23:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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