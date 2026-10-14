Leonardo DRS décroche un contrat-cadre plafonné à 500 MUSD dans la lutte antidrones

Le spécialiste américain de la défense a obtenu un contrat d'une durée de 3 ans auprès de la Joint Interagency Task Force 401 (JIATF-401), portant sur le déploiement accéléré de systèmes de détection tactiques.

Leonardo DRS, filiale US du groupe italien, annonce avoir remporté un contrat à commandes, plafonné à 500 MUSD, visant à accélérer la fourniture de technologies de lutte contre les drones (C-UAS) destinées à la protection des forces et à la défense aérienne à basse altitude.

Dans ce cadre, le groupe pourra concourir à de futures commandes portant sur des systèmes de détection intégrés, notamment des radars tactiques rapidement déployables.

Ses solutions radar sont également utilisées pour la détection et le suivi des roquettes, des tirs d'artillerie et des mortiers.

Leonardo précise toutefois que ce contrat ne constitue pas une commande ferme de 500 MUSD, mais permet au groupe de participer à de futurs appels d'offres pendant les 3 années de sa durée.

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