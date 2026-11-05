Leonardo dépasse les attentes, mais la Bourse reste sur sa faim

Le groupe italien de défense publie des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et relève une nouvelle fois ses prévisions de commandes pour 2026. Malgré cette dynamique encourageante, le titre recule à Milan. Les analystes restent néanmoins majoritairement optimistes sur les perspectives à long terme du groupe.

Spécialisé dans l'aéronautique, les hélicoptères, l'électronique de défense et les systèmes militaires, Leonardo poursuit sa croissance dans un contexte de renforcement des dépenses de défense à l'échelle mondiale.

Le groupe italien a publié ce jeudi des résultats supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre 2026. Son chiffre d'affaires atteint 5,34 MdsEUR, en progression de 18,1% sur un an, contre 5,22 MdsEUR anticipés par le consensus. L'EBITA bondit de 43% à 521 MEUR, dépassant les 482 MEUR attendus par les analystes. Le résultat net atteint quant à lui 336 MEUR, contre 271 MEUR anticipés.

Sur les neuf premiers mois de l'année, les prises de commandes progressent de 27,8% à 23,3 MdsEUR, soutenues notamment par l'intégration d'Iveco Defence Vehicles (IDV). Le carnet de commandes franchit ainsi pour la première fois le seuil des 60 MdsEUR, offrant au groupe une visibilité sur plus de deux années d'activité.

Fort de cette dynamique commerciale, Leonardo relève pour la deuxième fois cette année son objectif annuel de prises de commandes, désormais attendu à 29,5 MdsEUR, contre 28,2 MdsEUR précédemment.

Une publication solide qui ne suffit pas à convaincre

Malgré ces performances, Leonardo reculait de 2% à la Bourse de Milan vers 10h45. Une réaction qui contraste avec la solidité des résultats publiés.

L'une des explications possibles réside dans le maintien des perspectives financières annuelles. Si le groupe relève ses ambitions commerciales, il conserve ses objectifs de chiffre d'affaires à 22,1 MdsEUR et d'EBITA à 2,21 MdsEUR. Les investisseurs pouvaient espérer une révision plus ambitieuse de la rentabilité après un trimestre supérieur aux attentes.

L'endettement net progresse également de 44% sur un an, à 3,3 MdsEUR, principalement sous l'effet de l'acquisition d'IDV pour 1,6 MdEUR. Le groupe confirme néanmoins son objectif de ramener cette dette à environ 2,2 MdsEUR en fin d'année.

Les analystes gardent confiance dans les perspectives

À plus long terme, les perspectives de Leonardo continuent de séduire plusieurs bureaux d'analyse. Jefferies recommande notamment le titre à l'achat, avec un objectif de cours de 68 EUR. Le courtier met en avant la qualité du portefeuille d'activités du groupe, son exposition à l'électronique de défense et son potentiel de revalorisation par rapport à certains concurrents européens.

La croissance du carnet de commandes constitue également un argument favorable. Leonardo bénéficie de plusieurs programmes industriels stratégiques, notamment le futur avion de combat GCAP, sa coopération avec Rheinmetall dans les véhicules militaires et ses activités dans les systèmes de défense aérienne. L'entreprise a déjà revu à la hausse ses perspectives pour l'exercice 2026 et publié des résultats supérieurs aux attentes. Les analystes de Bernstein anticipent de nouvelles bonnes surprises en 2026 et estiment qu'elle pourrait à nouveau dépasser ses objectifs.

Le consensus des analystes sur le titre reste très favorable. Sur les 19 analystes qui suivent la valeur, 7 recommandent l'achat, 7 préconisent l'accumulation et 5 conseillent de conserver le titre. L'objectif de cours moyen s'établit à 68,07 EUR, soit un potentiel de hausse de 33,15% par rapport au cours actuel.