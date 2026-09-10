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Leonardo : contrat pour les systèmes électroniques du futur chasseur GCAP
information fournie par Zonebourse 10/09/2026 à 09:54
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Le programme aérien dit "GCAP", conduit par l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni franchit une nouvelle étape dans le développement des systèmes électroniques destinés au chasseur de 6e génération.

Leonardo fait savoir que les entreprises du consortium GCAP Electronics Evolution (G2E) ont obtenu auprès d'Edgewing un contrat de 18 mois pour poursuivre le développement des capacités intégrées de détection et de communication du Global Combat Air Programme (GCAP).

Pour rappel, Edgewing est chargée de la conception et du développement du futur chasseur GCAP. Cette coentreprise est formée par Leonardo, Japan Aircraft Industrial Enhancement (JAIEC) et BAE Systems,

De son côté, le consortium qui a remporté le contrat réunit ELT Group, Leonardo, Mitsubishi Electric et Leonardo UK. Il aura comme objectif de développer les systèmes intégrés de détection et d'effets non cinétiques et de communications. Concrètement, l'idée est que ces technologies puissent fusionner et intégrer de grandes quantités de données afin de fournir aux pilotes un avantage informationnel dans des espaces aériens complexes et contestés.

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