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Leonardo accélère dans la défense terrestre avec l'acquisition d'IDV et Astra
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 12:33

Le groupe italien renforce son positionnement en intégrant des plateformes complètes dans un contexte de digitalisation croissante des systèmes militaires.

Leonardo annonce l'acquisition des activités de défense d'Iveco Group, incluant Iveco Defence Vehicles (IDV) et la marque ASTRA, marquant une étape clé dans son développement dans la défense terrestre. L'opération lui permet d'élargir son offre, passant de fournisseur de technologies à intégrateur de plateformes complètes.

Le groupe combine désormais ses expertises en électronique, capteurs et systèmes de commandement avec les capacités d'IDV dans la conception de véhicules militaires. Cette intégration permet de proposer des solutions "clé en main", intégrant véhicules, systèmes numériques et architectures connectées.

L'acquisition renforce également les synergies industrielles et consolide la maîtrise de la chaîne de valeur, notamment via le consortium CIO (Iveco-OTO Melara), à l'origine de programmes comme le Centauro II ou le Freccia.

Leonardo s'appuie sur cette opération pour accélérer le développement de solutions multi-domaines, combinant terrestre, aérien, maritime, spatial et cyber, avec un recours accru à l'intelligence artificielle et au traitement de données.

Avec cette montée en puissance, le groupe entend renforcer sa présence sur les marchés à fort potentiel et consolider son rôle d'acteur clé de la sécurité globale, tout en élargissant ses applications vers des usages civils et duals.

Le titre progresse de 2,4% à la Bourse de Milan.

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