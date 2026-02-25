Leonardo a de nouveau dépassé ses objectifs en 2025

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Le géant italien de l'aéronautique et de la défense Leonardo a affiché en 2025 une nouvelle hausse de son chiffre d'affaires et de ses commandes, dépassant les prévisions, selon des résultats préliminaires publiés mercredi.

En 2025, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 19,5 milliards d'euros, soit une hausse de 10,9% sur un an à périmètre constant, a annoncé le groupe dans un communiqué, dans un contexte mondial de tensions géopolitiques au plus haut.

Le bénéfice opérationnel (Ebita) a augmenté de 14,9% à 1,75 milliard d'euros, a précisé le groupe en soulignant une "performance particulièrement positive" en 2025, "en hausse significative sur tous les indicateurs par rapport à l’exercice précédent".

Les nouvelles commandes ont augmenté de 13,5% par rapport à 2024 pour atteindre 23,8 milliards d’euros, "dans un contexte de marché où la demande de sécurité reste élevée".

Ces résultats "mettent en évidence une nette progression de tous les indicateurs économico-financiers, ainsi qu’une réduction significative de l'endettement net du groupe", a commenté Roberto Cingolani, directeur général du groupe, cité dans le communiqué.

Cela "nous permet d’envisager les prochaines années avec d’excellentes perspectives", a-t-il ajouté.

Leonardo (ex-Finmeccanica), leader italien de l'aéronautique et de la défense, détenu à 30,2% par l'Etat, conçoit et fabrique notamment des hélicoptères et leurs systèmes électroniques.

Le groupe a présenté fin 2025 un système logiciel "ouvert" qui doit connecter les radars, missiles et systèmes de commandement européens pour répondre à des attaques. Appelé "dôme Michelangelo", à l’image du "dôme de fer" israélien, il doit être opérationnel fin 2027.

Le groupe a annoncé par ailleurs, début février, la fabrication d'hélicoptères en Inde avec un conglomérat local pour répondre à la "demande militaire en plein essor" de New Delhi, un des plus grands importateurs d'armes au monde.