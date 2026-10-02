Lenzing poursuit sa chute, Berenberg dégrade

Déjà en forte baisse jeudi (-6,25%), Lenzing continue de reculer et abandonne 8,08%, à 13,20 euros à la Bourse de Vienne. Le titre du producteur de fibres de cellulose à destination de l'industrie textile et du non-tissé est pénalisé ce vendredi par la dégradation de Berenberg.

Dans son étude, la banque allemande explique que la dynamique des prix de matières premières ne s'est pas répercutée sur celle des résultats sur une base sous-jacente. Les prix des matières premières sous-jacentes, la viscose et le coton, avaient tous deux augmenté.

En parallèle, les analystes estiment que la prochaine augmentation de capital de 300 millions d'euros suggère que l'actionnaire de référence Suzano pourrait se montrer attentiste.

Dans le détail, Berenberg estime avoir commis une erreur d'appréciation en ne différenciant pas le prix d'une matière première et le cours de bourse d'une entreprise très endettée dont le sort n'est que partiellement lié à ce prix.

Le courtier doute également d'une révision à la hausse du consensus d'Ebitda pour l'exercice 2026 au vu de l'inflation des coûts des matières premières et des provisions pour restructuration liées aux fermetures de sites. Berenberg a abaissé sa prévision d'Ebitda pour 2026 à 55 millions d'euros.

La banque allemande passe d'acheter à conserver sur le titre Lenzing, en abaissant sa cible de cours de 29,50 à 17 euros.