Lennox recule après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** L'action de Lennox International LII.N , fournisseur de solutions de climatisation, recule d'environ 7 % à 346,46 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** Lennox revoit à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel, les pressions concurrentielles et l'inflation persistante des coûts pesant sur ses marges

** LII ramène ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026 à une fourchette comprise entre 21 et 21,50 dollars par action, contre une fourchette précédente de 23 à 24 dollars par action

** La société affiche un bénéfice ajusté de 6,84 dollars par action au troisième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 7,36 dollars par action – données compilées par LSEG

** Elle annonce un chiffre d'affaires net de 1,57 milliard de dollars au troisième trimestre, en deçà des estimations des analystes qui s'élevaient à 1,58 milliard de dollars

** À la clôture d'hier, l'action avait reculé de 23,4 % depuis le début de l'année