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Lennox International en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires au premier trimestre
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 18:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 avril - ** L'action du fournisseur de solutions de climatisation Lennox International LII.N progresse de 4,5% à 517,79 $

** LII affiche un chiffre d'affaires de 1,14 milliard de dollars au premier trimestre, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 1,08 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** La société maintient ses prévisions de BPA pour l'exercice 2026 entre 23,50 et 25,00 dollars, invoquant la stabilisation des marchés et les avantages liés aux acquisitions

** Six des 21 courtiers attribuent à l'action la note "acheter" ou mieux, 13 "conserver" et deux "vendre"; leur objectif de cours médian est de 540 $ - données LSEG

** Compte tenu de l'évolution de la séance, LII affiche une hausse de 6,7% depuis le début de l'année

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