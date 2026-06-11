Lennar prévoit des livraisons inférieures aux prévisions au troisième trimestre, le marché immobilier restant morose

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Jeudi, le promoteur immobilier Lennar LEN.N a annoncé des prévisions de livraisons de logements pour le troisième trimestre inférieures aux estimations de Wall Street, dans un contexte de faiblesse persistante du marché immobilier américain, ce qui a entraîné une baisse de 3,2% de son cours de bourse après la clôture.

Les constructeurs de maisons individuelles comme Lennar sont confrontés à un ralentissement des ventes, la faible confiance des consommateurs, l'incertitude liée à l'emploi et les taux hypothécaires élevés pesant sur la demande.

La pression qui en résulte pour mettre en place des mesures incitatives ciblées, telles que la réduction des taux hypothécaires, afin de relancer les ventes, associée à une inflation persistante, a érodé les marges bénéficiaires.

Lennar a livré 20 519 logements au deuxième trimestre, soit 2% de plus qu'un an plus tôt, mais son prix de vente moyen a baissé d'environ 5% pour s'établir à 371.000 dollars par unité en raison de la faiblesse persistante du marché et de l'augmentation des mesures incitatives.

Le trimestre a été “marqué par les mêmes vents contraires tenaces qui ont mis à mal le marché immobilier ces dernières années: des taux hypothécaires toujours élevés, une accessibilité financière limitée et un sentiment de prudence chez les consommateurs”, a déclaré le directeur général Stuart Miller.

L'incertitude géopolitique a exacerbé ces pressions et entraîné une remontée de l'inflation à 4,2%, alimentée par la hausse des prix de l'énergie, a ajouté Miller.

Basée à Miami, en Floride, Lennar prévoit de livrer entre 20.500 et 21.500 logements au troisième trimestre. Les analystes tablaient en moyenne sur 22.353 livraisons, selon les données compilées par LSEG.

Hors éléments exceptionnels, le bénéfice du deuxième trimestre s'est établi à 1,31 dollar par action, contre une prévision de 1,24 dollar par action.

Le chiffre d'affaires, pour le trimestre clos le 31 mai, a chuté de plus de 5% à 7,94 milliards de dollars, manquant les estimations des analystes qui tablaient sur 8,02 milliards de dollars.

L'action Lennar a perdu près de la moitié de sa valeur par rapport à son plus haut niveau atteint en septembre 2024.