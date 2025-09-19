Lennar annonce une baisse de son bénéfice trimestriel, les acheteurs de logements étant soumis à des pressions liées à l'accessibilité financière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le constructeur de maisons Lennar

LEN.N a fait état d'une baisse de 46 % de son bénéfice au troisième trimestre et prévoit des livraisons de maisons au quatrième trimestre inférieures aux estimations de Wall Street jeudi, les pressions inflationnistes continuant de peser sur la demande de logements.

Les actions de Lennar ont chuté de 4,4 % dans les échanges après les heures de bureau.

Les taux d'intérêt élevés et les problèmes d'accessibilité ont pesé sur la rentabilité des constructeurs de logements américains au cours des derniers trimestres.

Les rendements des bons du Trésor ont augmenté mercredi en dépit d'une réduction des taux d'intérêt , inversant les pertes enregistrées en juin. La baisse des rendements aurait pu faire baisser les taux hypothécaires, ce qui aurait pu améliorer l'accessibilité financière.

Les analystes de BofA Securities ont déclaré jeudi que la baisse des taux de la Fed ne devrait pas avoir d'impact significatif sur le marché de l'immobilier à court terme, car les actions des constructeurs de maisons et les taux hypothécaires avaient déjà intégré le mouvement après l'annonce de juin.

Les marges bénéficiaires de Lennar restent sous pression en raison des incitations à la vente telles que les rachats de taux hypothécaires et les ajustements de coûts dans un contexte de baisse de la demande de logements.

L'entreprise ne s'attend pas à être touchée par les droits de douane et se concentrera sur l'amélioration des marges, a déclaré Stuart Miller, co-directeur général et président de Lennar, à CNBC.

Le deuxième constructeur américain de maisons en termes de chiffre d'affaires s'attend à des livraisons de maisons au quatrième trimestre de l'ordre de 22 000 à 23 000 unités, ce qui est inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur plus de 25 000 unités, selon les données compilées par LSEG.

Lennar a déclaré un bénéfice de 2,29 dollars par action pour le troisième trimestre, contre 4,26 dollars par action un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 31 août a chuté de 8,7 % pour atteindre 8,25 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 9 milliards de dollars.