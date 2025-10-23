 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 243,50
+0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LendingClub s'envole de 20 % après le dépassement des prévisions de chiffre d'affaires au troisième trimestre et un relèvement de la notation de JP Morgan
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 17:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions du prêteur à la consommation LendingClub LC.N ont augmenté de 8,4 % à 17,91 $ jeudi, après que le chiffre d'affaires du troisième trimestre a dépassé les attentes et que JP Morgan est devenu optimiste.

** LC s'envole de 20,3 % à 19,88 $, son plus haut niveau depuis février 2022. Environ 6 millions d'actions ont été échangées jusqu'à présent, soit 3,5 fois le volume de la moyenne mobile sur 10 jours de l'action, selon LSEG. ** La société basée à San Francisco, Californie, a déclaré tard le mercredi que le chiffre d'affaires a augmenté de 32% en glissement annuel pour atteindre 266,2 millions de dollars, ce qui est supérieur au consensus de 256,4 millions de dollars.

** Les prêts accordés au troisième trimestre ont augmenté de 37% par rapport à l'année précédente pour atteindre 2,6 milliards de dollars, et le revenu net avant provision (PPNR) a augmenté de 58% pour atteindre 103,5 millions de dollars.

** JP Morgan a relevé LC de "neutre" à "surpondérer" et a augmenté son objectif de cours de 5 $ à 22 $, la plus élevée de Wall Street, déclarant que LC "s'approche d'une inflexion".

** La demande des acheteurs de prêts reste forte, a déclaré JPM, soulignant l'accord de financement de 1 milliard de dollars de LC avec BlackRock BLK.N , ajoutant que les efforts de marketing accrus "portent déjà leurs fruits, ce qui est particulièrement encourageant".

** KBW a augmenté son objectif de cours de 1 $ à 20 $.

** Maintenant, 9 des 11 maisons de courtage considèrent LC comme "strong buy" ou "buy", le reste le considère comme "hold"; l'objectif de cours médian est de 20 $.

** Avec le mouvement de jeudi, LC a augmenté de ~11% depuis le début de l'année, dont un gain de ~36% au cours des trois derniers mois.

Valeurs associées

BLACKROCK
1 124,460 USD NYSE -0,46%
LENDINGCLUB
18,030 USD NYSE +9,14%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/10/2025 à 17:46:24.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank