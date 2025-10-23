LendingClub s'envole de 20 % après le dépassement des prévisions de chiffre d'affaires au troisième trimestre et un relèvement de la notation de JP Morgan

23 octobre - ** Les actions du prêteur à la consommation LendingClub LC.N ont augmenté de 8,4 % à 17,91 $ jeudi, après que le chiffre d'affaires du troisième trimestre a dépassé les attentes et que JP Morgan est devenu optimiste.

** LC s'envole de 20,3 % à 19,88 $, son plus haut niveau depuis février 2022. Environ 6 millions d'actions ont été échangées jusqu'à présent, soit 3,5 fois le volume de la moyenne mobile sur 10 jours de l'action, selon LSEG. ** La société basée à San Francisco, Californie, a déclaré tard le mercredi que le chiffre d'affaires a augmenté de 32% en glissement annuel pour atteindre 266,2 millions de dollars, ce qui est supérieur au consensus de 256,4 millions de dollars.

** Les prêts accordés au troisième trimestre ont augmenté de 37% par rapport à l'année précédente pour atteindre 2,6 milliards de dollars, et le revenu net avant provision (PPNR) a augmenté de 58% pour atteindre 103,5 millions de dollars.

** JP Morgan a relevé LC de "neutre" à "surpondérer" et a augmenté son objectif de cours de 5 $ à 22 $, la plus élevée de Wall Street, déclarant que LC "s'approche d'une inflexion".

** La demande des acheteurs de prêts reste forte, a déclaré JPM, soulignant l'accord de financement de 1 milliard de dollars de LC avec BlackRock BLK.N , ajoutant que les efforts de marketing accrus "portent déjà leurs fruits, ce qui est particulièrement encourageant".

** KBW a augmenté son objectif de cours de 1 $ à 20 $.

** Maintenant, 9 des 11 maisons de courtage considèrent LC comme "strong buy" ou "buy", le reste le considère comme "hold"; l'objectif de cours médian est de 20 $.

** Avec le mouvement de jeudi, LC a augmenté de ~11% depuis le début de l'année, dont un gain de ~36% au cours des trois derniers mois.