LendingClub chute après des provisions supérieures aux estimations pour le quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier - ** Les actions de LendingClub LC.N chutent de 4,6 % à 18,68 $ dans les échanges après la cloche

** La société déclare une provision trimestrielle pour pertes sur créances de 47,2 millions de dollars, supérieure à l'estimation de Wall Street de 46,1 millions de dollars - LSEG

** La société déclare un bénéfice net de 41,6 millions de dollars, soit 35 cents par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 9,7 millions de dollars, soit 8 cents par action, l'année précédente

** Les actions de la société ont gagné 17 % en 2025