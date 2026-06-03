Leidos recule après que Jefferies a abaissé sa recommandation à « conserver » et revu son objectif de cours à la baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 juin - ** L'action du sous-traitant de défense Leidos

LDOS.N recule de 3 % à 123 $ en pré-ouverture

** Jefferies abaisse la note de LDOS de « acheter » à « conserver » et réduit son objectif de cours de 185 $ à 140 $

** Le nouvel objectif de cours laisse toujours entrevoir un potentiel de hausse de 10,4 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage estime que les perspectives de croissance semblent limitées, compte tenu de l'incertitude entourant le contrat avec la VBA (Veterans Benefits Administration)et de l'absence de progrès significatifs dans le domaine des technologies de défense

** La société est un prestataire clé fournissant des services informatiques liés à la santé au Département américain des Anciens Combattants

** Huit des 19 sociétés de courtage attribuent à l'action la note « acheter » ou supérieure, 11 la note « conserver »; leur objectif de cours médian est de 179 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 29,7 % depuis le début de l'année