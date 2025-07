Legrand: un nouvel investissement dans les centres de données information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 09:25









(Zonebourse.com) - Legrand a annoncé vendredi qu'il allait investir 22 millions d'euros sur son site de Montbard (Côte-d'Or) afin de renforcer ses capacités industrielles sur le marché des centres de données ('datacenters').



Le spécialiste français des infrastructures électriques explique que cet investissement stratégique va lui permettre d'accroître sa production de cheminements de câbles en fil d'acier soudé, des composants jugés essentiels à l'équipement des centres de données de dernière génération.



Dans un communiqué, Legrand rappelle que son offre dans les centres de données s'étend de la salle grise (alimentation électrique) avec des solutions de transformateurs et onduleurs à la salle blanche (stockage et traitement des données) avec des offres d'armoires serveurs ('racks'), systèmes de refroidissement, prises intelligentes et cheminements de câbles.



Le groupe - qui a déjà réalisé 15 acquisitions en cinq ans dans les centres de données - prévoit de générer plus de 20% de son chiffre d'affaires dans le domaine cette année.



Suite à cette annonce, le titre s'adjugeait plus de 2% vendredi matin à la Bourse de Paris après avoir bondi de presque 9% hier dans le sillage de l'annonce d'un chiffre d'affaires meilleur que prévu au deuxième trimestre et du relèvement de ses objectifs annuels.





Valeurs associées LEGRAND 125,3000 EUR Euronext Paris +3,09%