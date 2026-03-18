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Legrand : teste 143E, résistance à 144E
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 10:59

Legrand refranchit les 140E et teste 143E, après avoir préservé de justesse les 137E, zone où gravite la MM100 et la borne basse du canal haussier moyen terme : le titre devrait tester les 144E et afficher ainsi un retracement de 50% de la baisse amorcée sous 156E.
En cas de rechute sous 135E, la correction pourrait se poursuivre en direction de la MM200 qui gravite vers 131,5E, puis du "gap" des 129,5E du 26 janvier.

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