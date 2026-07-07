Legrand surperforme suite à un relèvement de Barclays

Le titre Legrand gagne du terrain mardi en milieu de matinée à la Bourse de Paris à la faveur d'un relèvement de recommandation à surpondérer de Barclays, qui estime que le marché sous-évalue le potentiel de croissance du groupe français lié au déploiement de l'intelligence artificielle et des nouveaux centres de données.

Dans une note de recherche, la banque d'affaires met en évidence la capacité de Legrand à faire évoluer son offre vers des segments à forte valeur ajoutée sur un marché des data centers appelé à exploser d'ici 2028, tout en précisant que la vraie valeur financière à capter se trouve surtout du côté des technologies de refroidissement et des services.

A ce titre, l'établissement londonien valide la stratégie mise en oeuvre par Legrand mais aussi par Schneider, qu'il considère comme les deux seules entreprises européennes du secteur à avoir su prendre ce virage stratégique.

Un point d'entrée jugé intéressant pour les investisseurs

Les analystes disent désormais miser sur une dynamique de ventes supérieure aux attentes du consensus, anticipant une croissance du chiffre d'affaires de 10% en 2026 et de 8% en 2027.

Avec un multiple de valorisation jugé attractif à 20 fois les bénéfices attendus pour 2027, le titre offre, du point de vue de la banque britannique, un point d'entrée idéal pour les investisseurs souhaitant s'exposer à la transition vers les standards électriques de nouvelle génération. Son objectif de cours ressort à 185 euros.

Vers 11h10, le titre Legrand progressait de 0,8% à 144,1 euros, à comparer avec une progression de 0,4% pour le CAC. Ses gains atteignent désormais 13,3% depuis le début de l'année.