 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Legrand soutenu par RBC
information fournie par AOF 03/08/2026 à 11:11
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

(Zonebourse.com) - Le spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment avance de 1,18% à la Bourse de Paris ce lundi en milieu de matinée, soutenu par un relèvement de recommandation de RBC Capital Markets, qui passe de "performance du secteur" à "surperformance". La banque canadienne relève également son objectif de cours de 150 à 160 euros, estimant que la récente correction du titre offre désormais une opportunité d'achat.

Selon RBC, la sous-performance du groupe depuis la fin juin, d'environ 15 points de pourcentage par rapport au secteur européen des biens d'équipement, ne traduit pas une détérioration des fondamentaux. Au contraire, les prévisions de bénéfices continuent d'être revues à la hausse. Les estimations de bénéfice par action pour 2026 et 2027 ont ainsi progressé respectivement de 2,5% et 3,1% depuis fin juin, tandis que sur un an, elles affichent des hausses de 8,6% et 13,2%.

Les solides résultats du deuxième trimestre confortent cette analyse. Legrand a enregistré une croissance organique de 10,4%, supérieure de 210 points de base aux attentes du consensus, ce qui a conduit le groupe à relever son objectif de croissance organique pour l'ensemble de l'exercice à une fourchette comprise entre 8% et 10%, contre 4% à 7% précédemment.

RBC estime par ailleurs que Legrand bénéficie désormais d'un profil de croissance durablement amélioré. Le courtier anticipe une croissance organique moyenne de 6% par an entre 2026 et 2030, contre environ 2% avant la pandémie. Cette accélération serait principalement portée par les centres de données, dont les ventes devraient progresser d'environ 10% par an, mais également par le développement des marchés liés à la transition énergétique, aux solutions d'alimentation électrique critiques et par une exposition croissante à l'Amérique du Nord.

Le prochain Capital Markets Day, organisé le 29 septembre à Singapour et consacré aux centres de données, pourrait également servir de catalyseur. RBC estime que cet événement permettra au management de répondre aux interrogations des investisseurs concernant les architectures électriques en 800 V DC, perçues par certains comme un risque potentiel.

Enfin, le courtier met en avant la qualité du modèle économique de Legrand, caractérisé par une marge opérationnelle ajustée proche de 20% depuis plus d'une décennie et une génération de trésorerie particulièrement robuste. La récente baisse du titre a ramené sa valorisation à un multiple d'entreprise sur EBIT de 16,7 fois, proche de sa moyenne historique sur dix ans (16,1 fois), un niveau que RBC juge attractif au regard du potentiel de croissance du groupe.

Depuis le début de l'année, l'action Legrand progresse de plus de 4%.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

LEGRAND
132,4000 EUR Euronext Paris +0,76%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 03/08/2026 à 11:11:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,4055 +24,77%
Pétrole Brent
83,69 -6,44%
CAC 40
8 614,63 +1,23%
2CRSI
25,25 -1,98%
WORLDLINE
13,51 +10,85%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank