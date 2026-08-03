Legrand soutenu par RBC

(Zonebourse.com) - Le spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment avance de 1,18% à la Bourse de Paris ce lundi en milieu de matinée, soutenu par un relèvement de recommandation de RBC Capital Markets, qui passe de "performance du secteur" à "surperformance". La banque canadienne relève également son objectif de cours de 150 à 160 euros, estimant que la récente correction du titre offre désormais une opportunité d'achat.

Selon RBC, la sous-performance du groupe depuis la fin juin, d'environ 15 points de pourcentage par rapport au secteur européen des biens d'équipement, ne traduit pas une détérioration des fondamentaux. Au contraire, les prévisions de bénéfices continuent d'être revues à la hausse. Les estimations de bénéfice par action pour 2026 et 2027 ont ainsi progressé respectivement de 2,5% et 3,1% depuis fin juin, tandis que sur un an, elles affichent des hausses de 8,6% et 13,2%.

Les solides résultats du deuxième trimestre confortent cette analyse. Legrand a enregistré une croissance organique de 10,4%, supérieure de 210 points de base aux attentes du consensus, ce qui a conduit le groupe à relever son objectif de croissance organique pour l'ensemble de l'exercice à une fourchette comprise entre 8% et 10%, contre 4% à 7% précédemment.

RBC estime par ailleurs que Legrand bénéficie désormais d'un profil de croissance durablement amélioré. Le courtier anticipe une croissance organique moyenne de 6% par an entre 2026 et 2030, contre environ 2% avant la pandémie. Cette accélération serait principalement portée par les centres de données, dont les ventes devraient progresser d'environ 10% par an, mais également par le développement des marchés liés à la transition énergétique, aux solutions d'alimentation électrique critiques et par une exposition croissante à l'Amérique du Nord.

Le prochain Capital Markets Day, organisé le 29 septembre à Singapour et consacré aux centres de données, pourrait également servir de catalyseur. RBC estime que cet événement permettra au management de répondre aux interrogations des investisseurs concernant les architectures électriques en 800 V DC, perçues par certains comme un risque potentiel.

Enfin, le courtier met en avant la qualité du modèle économique de Legrand, caractérisé par une marge opérationnelle ajustée proche de 20% depuis plus d'une décennie et une génération de trésorerie particulièrement robuste. La récente baisse du titre a ramené sa valorisation à un multiple d'entreprise sur EBIT de 16,7 fois, proche de sa moyenne historique sur dix ans (16,1 fois), un niveau que RBC juge attractif au regard du potentiel de croissance du groupe.

Depuis le début de l'année, l'action Legrand progresse de plus de 4%.

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